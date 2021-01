Aufgrund der Gefahr, die von den Corona-Mutationen ausgeht, macht Deutschland jetzt ernst.

Bereits am Dienstag haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsam mit den 16 Länderchefs auf eine Verlängerung des Lockdowns in Deutschland geeinigt. Bis inklusive 14. Februar bleibt Deutschland im Notbetrieb. Schulen, Handel und Gastro, sowie Tourismus bleiben geschlossen. Zudem herrscht Home-Office-Pflicht. Nun aber gehen unsere Nachbarn noch weiter. Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, sollen die Grenzkontrollen an den Flughäfen aufgrund der Corona-Gefahr verschärft werden.

Mit dieser Maßnahme soll die Einreise von Corona-Infizierten verhindert werden. Besonders intensiv sollen die Kontrollen an den Flughäfen in Frankfurt und München ausfallen. Laut Bericht soll das Innenministerium dazu angewiesen haben, dass alle Einreisenden aus den neuen Hochinzidenzgebieten (Länder mit 7-Tages-Inzidenz über 200) "streng kontrolliert" werden. Mittlerweile fallen 32 Länder in diese Kategorie, darunter unter anderem USA, Bosnien, Israel, Serbien oder Spanien. Österreich wird derzeit noch als Risikogebiet eingestuft.

Die drei Arten von Corona-Risikogebieten in Deutschland

Die "normalen" Risikogebiete - Länder mit 7-Tages-Inzidenz über 50 (dazu gehört auch Österreich)

"Hochinzidenzgebiete" - Länder mit 7-Tages-Inzidenz über 200

Virusvarianten-Gebiete - Länder mit erhöhtem Vorkommen von Corona-Mutationen (z.B. Großbritannien, Südafrika oder Brasilien)

Auch Deutschland hat mittlerweile Fälle von allen Corona-Mutationen

Am Freitag wurde erstmals auch die Corona-Mutation aus Brasilien bei einem Infizierten in Deutschland nachgewiesen worden. Demnach sei die Variante bei einem Reiserückkehrer in Hessen entdeckt worden. Neben der brasilianischen Mutation wurden auch schon Fälle der britischen und südafrikanischen Variante in Deutschland nachgewisen. Alle drei Mutationen stehen im Verdacht ansteckender zu sein als die Ursprungsvariante des Coronavirus.

Für Verwunderung sorgte am Freitag der britische Premierminister Boris Johnson. Er sagte, es gebe "einige Hinweise", dass die Variante tödlicher ist als die bisher vorherrschende. Dafür gebe es "einige Hinweise" sagte der britische Premier. Doch Experten zeigten sich ob dieser Aussage verwundert. Es sei "nicht vollständig klar", dass die Mutante tödlicher sei, sagte die medizinische Direktorin der Gesundheitsbehörde Public Health England, Yvonne Doyle, am Samstag dem Sender BBC Radio 4. "Es ist zu früh, das zu sagen."