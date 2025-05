Countdown läuft: HIER findet die Papst-Wahl statt

Auch am Samstag ist die Generalkongregation der Kardinäle zusammengekommen, um das am Mittwoch (7. Mai) geplante Konklave zur Wahl eines neuen Papstes vorzubereiten.

177 Kardinäle waren anwesend, darunter 127 Papst-Wähler. Zwei der insgesamt 133 Papst-Wähler sind noch nicht in Rom eingetroffen, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni bei einem Briefing am Samstag mit. Einzelheiten nannte er nicht.

Bei der Generalkongregationen am Samstag wurden mehrere Themen diskutiert, darunter die Rolle der Kurie, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen. Am Sonntag werden die Kardinäle ruhen. Zwei Generalkongregationen sind am Montag geplant. Eine weitere wird am Dienstag folgen, berichtete Bruni.

Renovierungsarbeiten im Gästehaus Santa Marta am Montag beendet

Die Renovierungsarbeiten im Gästehaus Santa Marta, in dem die Kardinäle während des Konklaves wohnen, werden voraussichtlich am Montag abgeschlossen sein. Es werden derzeit Renovierungsarbeiten an den Zimmern durchgeführt, berichtete Bruni. Die Papst-Wähler werden zwischen Dienstagabend und Mittwoch früh im Gästehaus Santa Marta eintreffen. Strenge Sicherheitsvorkehrungen sollen für das Konklave getroffen werden.

Mittwoch ist es soweit



Am Mittwoch um 10.00 Uhr feiert der Kardinaldekan Giovanni Battista Re im Petersdom die Messe "Pro Eligendo Pontifice". Am Nachmittag um 16.30 Uhr ziehen dann die anwesenden wahlberechtigten Kardinäle in die Sixtinische Kapelle ein, um den Papst zu wählen.

Vier Tage vor Beginn des Konklaves ist auf den sozialen Netzwerken des Weißen Hauses eine Fotomontage mit US-Präsident Donald Trump als Pontifex gepostet worden. Das gleiche Bild teilte der US-Präsident auch auf seinem Account auf seiner Plattform Truth Social. Der Vatikan-Sprecher wollte diese Fotomontage nicht kommentieren.