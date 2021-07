Crash: Radfahrerin und Biker vor den Augen der Angehörigen

Zwei Angehörige der Radfahrerin waren direkte Unfallzeugen und kamen mit einem Schock ins Krankenhaus.

Hamminkeln (NRW) – Schrecklicher Unfall am Freitagabend in Hamminkeln am Niederrhein: Vor den Augen ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns starb dort eine 76-jährige Radfahrerin.

Kollision

Sie war um 16.45 Uhr beim Überqueren einer Straße mit einem Motorradfahrer (62) aus Dinslaken, der mit einem weiteren Motorradfahrer unterwegs war, zusammengestoßen. Nach der Kollision schleuderte der Kradfahrer gegen das entgegenkommende Auto eines Mannes (44).

Angehörige sahen den Crash

Sowohl die Radfahrerin als auch der Motorradfahrer starben an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Besonders tragisch: Die beiden Angehörigen der Radfahrerin waren direkte Unfallzeugen und kamen mit einem Schock ins Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallstelle weiträumig ab. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.