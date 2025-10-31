Alles zu oe24VIP
DARUM sagte Trump den Gipfel mit Putin wirklich ab

Bericht enthüllt

DARUM sagte Trump den Gipfel mit Putin wirklich ab

31.10.25, 11:40
Ein Telefonat der Außenminister brachte die Entscheidung. 

Eigentlich sollte in den kommenden Tagen ein Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Budapest stattfinden. Die USA ließen den Ukraine-Gipfel aber platzen und verhängten zudem erstmals wieder neue Russland-Sanktionen.

Die Financial Times hat nun enthüllt, warum Trump das Treffen mit Putin wirklich absagte. Laut dem Bericht informierte US-Außenminister Marco Rubio seinen Chef nach einem angespannten Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow, dass Moskau keinerlei Bereitschaft zu Verhandlungen zeige. In Folge dieser Einschätzung sagten die USA den geplanten Gipfel ab.

Putin hielt an Bedingung fest

Konkret soll Moskau an seiner Forderung festgehalten haben, dass die Ukraine für einen Waffenstillstand weitere Gebiete abtreten müsse. Dabei soll es vor allem um die strategisch enorm wichtige Region Donezk gehen. Die USA haben dies klar abgelehnt. Trump unterstützt einen Waffenstillstand entlang des Verlaufs der derzeitigen Frontlinie. Diesem Plan stimmte auch Selenskyj zu.

Offizielle Reaktionen aus Washington und Moskau über einen endgültig geplatzten Gipfel gibt es bisher nicht. Bisher war nur davon die Rede, dass das Treffen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde.

