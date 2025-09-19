DAS brachte das Ausländer-Verbot im Schwimmbad

Schweizer Freibad sperrte Ausländer aus – nun zog man Bilanz

Diese Maßnahme sorgte auch international für Schlagzeilen. Nachdem es im örtlichen Freibad vermehrt zu Pöbeleien und Belästigungen von Frauen gekommen war, erließ die Schweizer Gemeinde Pruntrut ein Ausländer-Verbot. Nicht-Schweizer bekommen nur noch mit einer speziellen Zugangskarte Zutritt zum Schwimmbad. Voraussetzung dafür ist eine Hotel- oder Campingplatzbuchung in der Region.

Positive Bilanz

Nun zog man im Ort nahe der französischen Grenze Bilanz. „Die Einheimischen haben ihr Schwimmbad zurückerobert, nun haben wir dort wieder Ruhe und Gelassenheit“, zeigt sich Gemeinderätin Lionelle Maître zufrieden.

Man habe diesen Sommer 818 Saisonkarten verkauft – doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Zudem zählte man 40.000 Tageseintritte, auch dies bedeutet ein kräftiges Plus. Man denke deshalb nun bereits über weitere Maßnahmen nach.