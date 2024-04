Das ist verrückt: Die Möwen-Schrei-EM

Ist das ein Scherz? Nein! Es gibt sie, die Möwen-Schrei-EM. Sie findet in Belgien statt. Teilnehmer sind aber nicht Möwen, sondern Möwen-Fans.

De Panne (Belgien). Man glaub erst, man sieht falsch, aber man hört richtig. Sie sind zum Teil als Möwen verkleidet und kreischen auch wie Möwen. Das sind die Teilnehmer der Möwen-Schrei-EM.

Sieger kommt aus Großbritannien

Zum vierten Mal hat sie schon stattgefunden. In Belgien treffen sich die Teilnehmer und kreischen um die Wette. Am Sonntag gab es einen neuen Sieger: Er darf sich stolz Möwen-Schrei-Europameister nennen. Gewonnen hat ein neunjähriger Bub aus Großbritannien. Von 100 maximal möglichen Punkten hat er mit seinem Möwen-Sound die Jury restlos überzeugt und 92 Punkte eingefahren. Sein treffender Spitzname: "Möwenjunge". Er ist jetzt ein Star und kann sich vor Radion, TV und Internet kaum mehr retten.

#belgium ♬ original sound - ABC News @abcnews Contestants screeched, squawked and cawed their way to glory in the European Championships of Gullscreeching on Sunday in front of a packed audience in Belgium. Competitors were scored on both the sound of the screech and how well they understood gull behavior, the event organizer told local media. Who do you think did the best? #europe

Von Möwe gebissen

Wie der Jung-Europameister Cooper Wallace zu seinem ungewöhnlichen Hobby kam? Es hat natürlich mit Möwen zu tun. Seine Geschichte erzählte er der "Times of London". Sie geht so: Am Strand wurde er einmal von einer Möwe gebissen. Trotzdem hat Cooper die Tierchen danach in sein Herz geschlossen: "Ich wollte nur das Geräusch machen, um mich daran zu erinnern, dass ich von einer gepickt wurde. Aber ich mag Möwen." Wenn er sie nachmache, wolle er sich nicht über die Tiere lustig machen, sondern zum Ausdruck bringen, dass er sie sehr achtet.