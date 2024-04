London: Impfung gegen tödlichen Hautkrebs vor Durchbruch

Die weltweit erste personalisierte mRNA-Impfung gegen Melanome zeigt laut britischen Ärzten echte Heilungschancen. Das Vakzin von Moderna & MSD könnte auch für andere Krebsarten genützt werden.

Es verwendet dieselbe Technik wie die Impfungen gegen Covid - mRNA - und könnte Menschen, die an bösartigem Hautkrebs erkrankt sind, das Leben retten. Zumindest deuten Daten von britischen Patienten stark daraufhin. Die britische Gesundheitsbehörden NHS startet jetzt die weltweit die erste klinische Studie. Und redet von "Game changer".

Moderna mit Impfung, die Körper gegen Krebs kämpfen lässt

Die Impfung ist speziell auf Einzelne entwickelt und soll dem Körper helfen Krebszellen selbst zu bekämpfen. Und: Die Impfung soll verhindern, dass die tödliche Krankheit zurückkomme.

NHS: "Überlebenschancen drastisch gestiegen"

Erste Tests mit diesem Impfstoff hätten "die Überlebenschancen der Patienten drastisch gesteigert", so die ersten Untersuchungsergebnisse des University Colloege London Hospitals. Sie sind in der letzten Phase der Tests und hoffen, dass der mRNA Mechanismus in Folge auch Lungen und Blasenkrebs stoppen könnte.

Ärztin: "Darauf haben wir lange gewartet"

Nach Studien mit britischen Patienten geht jetzt eine weltweite Studie mit 1.100 Patienten los. mRNA-4157 sei "etwas auf das wir lange gewartet haben und das für Patienten ein Lebensretter sein" könnte, sagt Heather Shaw, die die klinische Studie koordiniert. Sie startet jetzt die Phase 3 der Studie.

Krebsforscher nennen das "eine, der aufregendsten Entwicklungen in der modernen Krebstherapie". Bis zu einer möglichen Zulassung wird es freilich dauern.