Das passiert jetzt mit Luises (12) Mörderinnen

Die beiden Mädchen(12 und 13) erstachen Luise offenbar aus Rache.

Dieser Fall sorgt europaweit für Aufsehen. Am Heimweg von ihrer Freundin wird die erst 12-jährige Schülerin Luise in Freudenberg -einem 18.000-Einwohner-Ort in Nordrhein-Westfalen - getötet. Ihren Körper fanden Ermittler nahe einem aufgelassenen Bahnhof. Sie wurde mit einem Messer getötet.

Es gibt keine Anklage gegen unter 14-Jährige

Bekannte. Jetzt ergaben die Polizei-Ermittlungen das Unfassbare: "Die Täterinnen stammen aus dem Bekanntenkreis des Opfers. 12 und 13 Jahre alt", so Staatsanwalt Mario Mannweiler. Die Mädchen sind aufgrund ihres Alters (unter 14 Jahre) strafunmündig. Juristisch bedeutet das, es wird zunächst ganz normal ermittelt. Wenn sich herausstellt, dass die Kinder wirklich für Luises Tod verantwortlich sind, wird das Verfahren abrupt beendet, erklärt Strafrechtsexperte Daniel Nierenz, Anwalt für Strafrecht in der Siegener Zeitung. Grund: Es kann keine Anklage gegen unter 14- Jährige erhoben werden. Jürgen Süs, Vizepräsident des Polizeipräsidiums Koblenz: "Nach über 40 Jahren im Dienst macht mich dieser Fall sprachlos."

Dies heiße aber nicht, dass „jetzt nichts gemacht werde“, so Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler. "Wir legen diesen Fall jetzt in die Hände der Jugendbehörden".

Notruf. Zuletzt lebend gesehen wurde Luise Samstagnachmittag, sie besuchte eine Freundin im Ort. Um 17.30 Uhr machte sie sich auf den Heimweg -und kam nie an. Kurz vor 20 Uhr lösten die Eltern Alarm aus. Ein Großaufgebot an Helfern fand die Leiche erst am nächsten Tag.

Währenddessen wurden auch Bekannte der Vermissten befragt -eine normale Vorgehensweise. Zwei davon, offenbar Mitschülerinnen von Luise, verstrickten sich in Widersprüche. Am Dienstag wurden die Jugendlichen in Anwesenheit ihrer Familien und unter Beobachtung von Psychologen mit der Tat konfrontiert. Sie gaben den Mord zu. Motiv: Streit und möglicherweise Rache, weil sich Luise angeblich über eines der beiden Mädchen aus ihrem Freundeskreis lustig gemacht hatte. Um was es dabei ging, bleibt vorerst unklar.