Das steht im geheimen UFO-Papier der USA

Der Militärgeheimdienstler David Grusch ließ vergangene Woche vor dem US-Kongress eine echte Bombe platzen. Der Ex-Agent sagte unter Eid aus, er habe mit Beamten gesprochen, die aus erster Hand Erkenntnisse über Flugobjekte hätten. Demnach seien „nicht-menschliche“ Überreste geborgen worden. Grusch bezeichnete solche Objekte laut CNN als Problem für die nationale Sicherheit der USA.

Ex-US-Agent: "Wir haben tote UFO-Piloten"

Da die meisten seiner Informationen vertraulich seien, könne er in einer öffentlichen Sitzung aber nicht darüber sprechen, so der Ex-Agent weiter. Das US-Verteidigungsministerium kommentierte die sensationellen Darstellungen nicht. Die beiden Ex-Piloten berichteten ihrerseits von eigenen Sichtungen von Ufos und behaupteten, dass viele Vorfälle nicht gemeldet würden, weil Piloten Angst um ihren Job hätten.

Nun wurde ein geheimes Dokument im Netzt geleakt, mit dem US-Politiker über die „UFO-Situation“ gebrieft worden sein sollen. Auf 177 Seiten werden darin Informationen über UFO-Sichtungen, und Forschungen an außerirdischer Technologie zusammengefasst.

This is incredible... @shellenberger leaked the Congress debrief & it has everything in it. We are getting #Disclosure & this document proves it. @ChrisKMellon & all the former & current IC officials pushing this are HEROES. The MIC cabal is being exposed.https://t.co/UTuyTOO9aS