Feuer-Katastrophe: Der deutsche Brocken brennt

Rund 150 Feuerwehrmänner kämpfen gegen einen heftigen Waldbrand am Brocken im Nationalpark Harz in Deutschland.

Die Löscharbeiten seien schwierig und die Lage am Brocken "ernst", erklärte der Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt am Freitagabend auf seiner Website. Nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks (NDR) waren bereits am Nachmittag 500 Menschen von dem Berg aus mit Bussen in Sicherheit gebracht worden.

Evakuierung abgeschlossen

Wanderer und Ausflügler waren laut dem Landkreis dazu aufgerufen worden, das Gebiet "unverzüglich" zu verlassen. Die Evakuierung sei abgeschlossen, die Besucher würden im Ort Schierke betreut.

Der Landkreis erklärte weiter, der Waldbrand sei gegen 14 Uhr nahe der Kesselklippe am Brocken ausgebrochen. Am späten Nachmittag gab es den Angaben zufolge acht bestätigte Feuerstellen, bis zum Abend hatten sie sich demnach zu einer Front zusammengeschlossen. Die Rauchwolke sei "kilometerweit zu sehen".

Flugzeuge und Hubschrauber im Einsatz

Bis Eintritt der Dunkelheit seien auch drei Flugzeuge und ein Hubschrauber gegen das Feuer im Einsatz gewesen, sechs weitere Hubschrauber seien angefordert worden. Das Gebiet um den Brocken sei gesperrt, erklärte der Landkreis weiter.

Anfang September 2022 hatte es im Nationalpark Harz einen besonders großen Waldbrand gegeben, damals rief der Landkreis Harz den Katastrophenfall aus. Es waren über Tage hunderte Brandbekämpfer im Einsatz.