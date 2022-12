× Deutscher Politiker verlässt Familie - für einen Porno-Star

FDP-Politiker Hagen Reinhold und Erotik-Star Annina Ucatis sind offiziell ein Paar.

Ganz Deutschland spricht über dieses Paar. Der FDP-Politiker Hagen Reinhold, er sitzt seit 2017 im Bundestag, ist neu verliebt. Bei seiner neuen Partnerin handelt es sich dabei aber um keine Unbekannte, sondern um Ex-Pornostar Annina Ucatis.

© Getty ×

Ex-Pornostar Annina Ucatis

Die 43-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Annina Semmelhaack heißt, drehte jahrelang Erotik-Filme, ehe sie am Ballermann als Party-Sängerin auftrat und unter anderem auch bei „Promi Big Brother“ zu sehen war. Nun wollte die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin in die Politik einsteigen, und lernte dabei Hagen Reinhold im Bundestag kennen.

© DBT

FDP-Politiker Hagen Reinhold

„Wir haben uns über die Partei kennen- und lieben gelernt“, bestätigt der FDP-Politiker gegenüber der Ostsee-Zeitung. Zu diesem Zeitpunkt soll sich Abgeordnete bereits von seiner Lebensgefährtin und Mutter seiner Kinder getrennt haben. Zusammen will das Paar nun auch Semmelhaacks Polit-Karriere in Schwung bringen. Die 43-Jährige strebt ein Mandat in Elmshorn in Schleswig-Holstein an. „Ich bin noch am Anfang."