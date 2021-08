Deutschland beschließt neue Corona-Regeln

Mit 11.Oktober fallen in Deutschland die kostenlosen Corona-Tests. Ab einer Sieben-Tages Inzidenz von 35 gilt zudem für alle Veranstaltungen in Innenräumen eine Testpflicht.

In vielen Ländern diskutiert, in Deutschland ab Anfang Oktober Realität. Die Gratis-Tests werden in Deutschland abgeschafft. Im Klartext heißt das, das ab einer Inzident von 35 für Veranstaltungen in Innenräumen, beim Besuch im Wirtshaus, beim gang ins Restaurant, Kino, Kirche, Fitnessstudio und co. ein negativer Corona-Test notwendig sein wird, dieser dann aber selbst zu bezahlen ist. Geimpfte und Genesene sind in Deutschland von der Testpflicht ausgenommen.

Personen die sich nicht impfen lassen können, wie Kinder unter 12 oder Schwangere bekommen die Tests weiterhin bezahlt. Die deutsche Opposition kritisiert diesen Vorstoß massiv. So wirft der deutsche FDP-Bundestagsabgeordneter Wolfgang Kubicki Merkel vor in ihrer eigenen "Angstblase" gefangen zu sein. Zudem sei es für ihn "unlogisch, dass der Staat weiterhin Tests anordnet, für diese aber nicht aufkommt".