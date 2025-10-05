14-Jähriger von Mann mit Armbrust angeschossen

Ein Mann hat im deutschen Wiesbaden mit einer Armbrust auf einen 14-Jährigen geschossen.

Der Teenager hatte sich mit vier weiteren Jugendlichen in der Nacht Zutritt zu einem Gartengrundstück verschafft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 38 Jahre alte Bewohner sei auf die Gruppe aufmerksam geworden und habe auf sie mit einer Armbrust geschossen. Ein Pfeil traf den 14-Jährigen demnach am Bein und durchbohrte dessen Oberschenkel.

Das Geschoss sei im Krankenhaus unter ärztlicher Aufsicht entfernt worden, hieß es. Die Polizei ermittelt nun sowohl gegen den Schützen als auch gegen die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.