"Fürstenfeld" als Mega-Kracher am Münchner Oktoberfest

Für das Oktoberfest 2025 zeichnen sich zwei Favoriten für den Wiesnhit ab: "Wackelkontakt" und der 41 Jahre alte Klassiker "Bella Napoli" sorgen bereits für Stimmung in den Festzelten.

Mit "Wackelkontakt" stand bereits vor dem Oktoberfest ein Favorit fest. Wenn die Bands "Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern" anstimmen, steigt die Stimmung deutlich, sagt Mathias Achatz von der Oktoberfestkapelle in der Ochsenbraterei. Schon bei anderen Volksfesten, etwa in Straubing, habe sich der Erfolg abgezeichnet.

Überraschend stark zeigt sich "Bella Napoli" von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Vor allem zum "Italiener-Wochenende" dürften Touristen aus dem Süden begeistert sein, wenn ein deutscher Schlager ihre Heimat würdigt.

Austro-Power auf der Wiesn

© oe24

Auch Klassiker wie "Sweet Caroline" von DJ Ötzi und der Austropop-Klassiker "Fürstenfeld" von S.T.S., der vor bereits 41 Jahren auf den Markt kam, begeistern die Gäste, teilweise Jahrzehnte nach Veröffentlichung. Achatz betont den "Spirit", der von der Bühne auf das Publikum und zurück schwappt.

© Getty Images

Für die Musiker helfe dieser Enthusiasmus, die anstrengenden 16 Tage Oktoberfest zu bewältigen. "Wir haben eine ganz, ganz tolle Mannschaft. Jeder ist mit Herzblut dabei. Dann vergisst man die Anstrengung. Man wird von der Musik getragen", sagt Achatz.