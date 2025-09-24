Alles zu oe24VIP
grosz chrupalla

Buch-Vorstellung

In Eintracht gegen Merkel: Grosz und AfD-Chef Chrupalla in Berlin

24.09.25, 19:47
Teilen

Zwei, die sich einig sind, wenn es gegen die ehemalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel geht: Gerald Grosz und Tino Chrupalla . 

In Berlin präsentierte Gerald Grosz zusammen mit dem deutschen AfD-Chef Tino Chrupalla seinen SPIEGEL-Bestseller "Merkels Werk. Unser Untergang."

"Nicht Einheit, sondern Spaltung"

Was der blaue (und orange) Ex-Politiker und SPIEGEL-Bestseller-Autor Gerald Grosz von Angela Merkel hält, ist klar und wenig zweideutig. Seine Bilanz von Merkels Regierungsjahren - insbesondere der Umgang der einst mächtigen CDU-Frau mit der Flüchtlingskrise 2015 - fällt unter anderem so aus: "Nicht Einheit, sondern Spaltung. Nicht Sicherheit, sondern Unsicherheit. Nicht Humanität, sondern ein Scherbenhaufen aus Grenzenlosigkeit, Vertrauensverlust und gesellschaftlicher Zerrissenheit."

Erst Wien, dann Berlin

Das schrieb Grosz im Vorfeld seiner Buchpräsentation in Berlin. An seiner Seite: AfD-Chef Tino Chrupalla. Der war schon in Wien, als das Anti-Merkel-Buch präsentiert wurde. Am Berliner Gendarmenmarkt kam es jetzt um Groszschen Gegenbesuch in Berlin. Der Tenor war der gleiche: scharf gegen Angela Merkel.

