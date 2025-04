Kind (6) ertrinkt in Schwimmbad

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, gibt aber noch keine Details zum Hergang bekannt.

Deutschland. In der Erlebnistherme Maximare in Hamm (Nordrhein-Westfalen) ist am Samstag ein sechsjähriges Kind ertrunken. Trotz sofortiger Reanimation durch einen Bademeister und später durch Rettungskräfte und Notarzt konnte das Kind nicht gerettet werden. Es verstarb kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, gibt aber noch keine Details zum Hergang bekannt. Das Freizeitbad wurde vorübergehend geschlossen.