15-Jährige in Fußgängerzone vergewaltigt

Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.

Ein brutales Sex-Verbrechen erschüttert Deutschland. Mitten in Stuttgart wurde ein 15-jähriges Mädchen in einer Fußgängerzone vergewaltigt – der Täter ist auf der Flucht.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der fürchterliche Fall in der Nacht auf Dienstag. Das Mädchen lernte zusammen mit einer Freundin gegen 1 Uhr zwei Männer in einem Fast-Food-Lokal kennen. Gemeinsam ging die Gruppe dann in der Fußgängerzone, als es plötzlich zum Angriff kam. Während sein Komplize mit der Begleitung der 15-Jährigen zu Fuß davonging, wurde die 15-Jährige mitten in Stuttgart vergewaltigt.

Der Täter ist zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und zwischen 20 und 28 Jahren alt. Er hat einen dunklen Teint und trug einen Vollbart. Die Polizei bittet um Hinweise.