Medizin-Wunder: Kleinstes Baby der Welt hat überlebt

Sie war kaum größer als eine Hand und wog nur 300 Gramm – und doch hat dieses kleine Mädchen überlebt.

Ärzte des Universitätsklinikums Magdeburg sprechen von einem „außergewöhnlichen medizinischen Erfolg“. Das Baby kam 16 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt – eine Überlebenschance von gerade einmal 25 Prozent.

Sieben Wochen lang musste das Frühchen künstlich beatmet werden, bevor es selbstständig atmen konnte. „Die Behandlung erfordert ein äußerst präzises und behutsames Vorgehen“, erklärte Oberarzt Ralf Böttger. Auch die empfindliche Haut und die noch unreifen Organe mussten durch spezielle Maßnahmen geschützt werden.

Erleichterung bei Eltern

Die Eltern wichen ihrem Kind in dieser Zeit kaum von der Seite. „Die Bindung zwischen Eltern und Kind ist in solchen Fällen besonders wichtig“, betonte das Ärzteteam. Neun Wochen nach dem ursprünglich errechneten Geburtstermin durfte die Familie schließlich gemeinsam nach Hause – ein Moment der Erleichterung nach Wochen zwischen Hoffnung und Angst.

Heute geht es dem Mädchen gut: Es entwickelt sich normal und ist mittlerweile im Kleinkindalter. Nur eine leichte Veränderung an der Netzhaut musste medikamentös behandelt werden. Den Namen des Kindes halten die Eltern aus Gründen der Privatsphäre geheim.

Zum Vergleich: Der aktuelle Weltrekord für das jüngste überlebende Frühchen liegt laut „Guinnessbuch der Rekorde“ bei 19 Wochen vor dem Termin. Der US-Amerikaner Nash Keen kam mit nur 283 Gramm zur Welt – und feierte im Juli seinen ersten Geburtstag.