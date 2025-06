Radfahrer entdeckt 3 Meter lange Anakonda in einem Bach

In Quickborn (Schleswig-Holstein) wurde am Sonntag eine exotische Schlange in einem Bach entdeckt – eine etwa drei Meter lange "Gelbe Anakonda".

Ein Radfahrer entdeckte das Tier in der Gronau nahe der Feldbehnstraße und alarmierte sofort die Feuerwehr. Acht Einsatzkräfte rückten an und hielten zunächst Abstand, da das Tier als potenziell gefährlich galt. Nach mehreren Stunden gelang es einem herbeigerufenen Reptilien-Experten, die Würgeschlange fachgerecht einzufangen. Das unterkühlte Tier wurde in das Wildtier- und Artenschutzzentrum nach Klein Offenseth-Sparrieshoop gebracht. © Polizeidirektion Bad Segeberg × © Polizeidirektion Bad Segeberg Die "Gelbe Anakonda" stammt ursprünglich aus Südamerika und kann mehrere Meter lang sowie über 40 Kilogramm schwer werden. Sie gilt als nicht giftig, kann aber aggressiv reagieren und mit schmerzhaftem Biss zupacken. Gericht erklärt Zurückweisung Illegaler an Grenze für rechtswidrig

Die Polizei vermutet, dass die Anakonda absichtlich ausgesetzt wurde, und ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Schlange geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Quickborn zu melden.