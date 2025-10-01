Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
München
© APA/dpa/Felix Hörhager

Schüsse & Explosion

Sprengfallen und Toter: So dramatisch lief der Großeinsatz

01.10.25, 10:12
Teilen

In München kam es zu Schüssen und Explosionen.

Das Gelände des Münchner Oktoberfests bleibt am Mittwoch vorerst geschlossen. Hintergrund ist laut Polizei ein Brand mit Knallgeräuschen in einem Haus im Münchner Norden. Es seien in dem Haus Sprengfallen gefunden worden, ein Zusammenhang mit der Theresienwiese werde geprüft, hieß es. Ein Mensch wurde getötet, weitere Details gab es noch nicht.

Eine Sprecherin der Münchner Polizei sagte am Mittwoch, ein unweit des Brandorts am Lerchenauer See schwer verletzt gefundener Mensch sei zwischenzeitlich gestorben. Nähere Angaben zur Identität der oder des Toten machte die Polizeisprecherin nicht.

München
© APA/dpa/Felix Hörhager

Womöglich Familienstreit als Hintergrund

Polizei und Feuerwehr waren wegen eines Brands und Knallgeräuschen zu dem Großeinsatz im Münchner Norden ausgerückt. Wie die Polizeisprecherin sagte, gingen die Ermittler von einem Familienstreit als Hintergrund des Tatgeschehens aus.

München
© APA/dpa/Felix Hörhager

Wie viele Menschen sich in dem Haus befanden, sei noch unklar. Ein Mensch werde aktuell vermisst und gesucht, es solle aber keine Gefahr von ihm ausgehen. Die Löscharbeiten waren am Mittwochvormittag laut Feuerwehr noch nicht beendet.

Für den Einsatz blieb eine Mittelschule geschlossen. Es kam zu Sperren von Straßen rund um den Einsatzort. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden