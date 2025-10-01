Sprengfallen und Toter: So dramatisch lief der Großeinsatz

In München kam es zu Schüssen und Explosionen.

Das Gelände des Münchner Oktoberfests bleibt am Mittwoch vorerst geschlossen. Hintergrund ist laut Polizei ein Brand mit Knallgeräuschen in einem Haus im Münchner Norden. Es seien in dem Haus Sprengfallen gefunden worden, ein Zusammenhang mit der Theresienwiese werde geprüft, hieß es. Ein Mensch wurde getötet, weitere Details gab es noch nicht.

Eine Sprecherin der Münchner Polizei sagte am Mittwoch, ein unweit des Brandorts am Lerchenauer See schwer verletzt gefundener Mensch sei zwischenzeitlich gestorben. Nähere Angaben zur Identität der oder des Toten machte die Polizeisprecherin nicht.

© APA/dpa/Felix Hörhager

Womöglich Familienstreit als Hintergrund

Polizei und Feuerwehr waren wegen eines Brands und Knallgeräuschen zu dem Großeinsatz im Münchner Norden ausgerückt. Wie die Polizeisprecherin sagte, gingen die Ermittler von einem Familienstreit als Hintergrund des Tatgeschehens aus.

© APA/dpa/Felix Hörhager

Wie viele Menschen sich in dem Haus befanden, sei noch unklar. Ein Mensch werde aktuell vermisst und gesucht, es solle aber keine Gefahr von ihm ausgehen. Die Löscharbeiten waren am Mittwochvormittag laut Feuerwehr noch nicht beendet.

Für den Einsatz blieb eine Mittelschule geschlossen. Es kam zu Sperren von Straßen rund um den Einsatzort. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort.