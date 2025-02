Syrer entführt eigene Tochter (16)

Ein dramatischer Entführungsfall ereignete sich am Freitag in Erfurt: Ein 16-jähriges Mädchen wurde am helllichten Tag von zwei Männern in einen weißen Transporter gezerrt und verschleppt.

Passanten filmten die Tat vor einem syrischen Restaurant, das Video verbreitete sich schnell im Internet und erreichte die Polizei. Die Ermittler identifizierten die Entführer des Mädchens: Ihr aus Syrien stammender Vater und dessen Sohn. Die Familie lebt in Erfurt, doch die Tochter war in einer betreuten Wohneinrichtung untergebracht. Warum genau, ist unklar, aber der Vater hatte offenbar kein Sorgerecht. Hinterhalt mit fingiertem Treffen Der Vater lockte seine Tochter unter einem Vorwand in die Falle: Er arrangierte ein Treffen mit einer angeblichen Freundin. Das Mädchen ahnte wohl, dass etwas nicht stimmte, und brachte eine Betreuerin mit – offenbar die Frau, die später versuchte, die Entführung zu verhindern. 16-Jährige in Lieferwagen gezerrt Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, setzte Zielfahnder ein und fand noch am Freitagabend den weißen Transporter in Gera. Doch von der 16-Jährigen fehlte jede Spur. Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in der Innenstadt von ???? Erfurt eine Freiheitsberaubung zum Nachteil einer 16-Jährigen. In den sozialen Medien werden dazu ein Video und Textbilder mit dem vermeintlichen Kennzeichen eines involvierten Pkws geteilt. Der Sachverhalt ist uns… pic.twitter.com/TLeDQ6EwHr — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) February 1, 2025 Festnahme am Flughafen Prag Die Ermittler vermuteten, dass der Vater das Mädchen ins Ausland bringen wollte – und sollten recht behalten. Am Sonntagmittag wurde er mit seiner Tochter am Flughafen Prag festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte er mit ihr in den Libanon fliegen, wie "Bild" berichtet. Ein internationaler Haftbefehl war bereits erlassen worden. Wann Vater und Tochter nach Deutschland zurückgebracht werden, ist noch nicht bekannt.