Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
rettung deutschland
© Getty Images (Symbolbild)

Fahrerflucht

Tödlicher Crash – Unfallfahrer lässt Teenager (15) auf der Straße zurück

24.10.25, 07:56
Teilen

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein 15-jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall gestorben – die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht.

Deutschland. In Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Donnerstag ein 15-jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Wie die Polizei Neubrandenburg mitteilt, kam es nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, zwischen zwei Ortsteilen zu einer Kollision zu einem Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und dem Mopedlenker. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, berichtet die Polizei. 

Laut "Bild" entdeckten zwei Lkw-Fahrer den schwer verletzten Teenager gegen 12.45 Uhr. Kurze Zeit später kam ein Rettungsauto, dass zufällig in der Nähe war zum Unfallort, wie die deutsche Zeitung weiter berichtet. Der 15-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht und sucht dringend Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu verdächtigen Fahrzeugen geben können. Der flüchtige Fahrer wird aufgefordert, sich zu stellen – jede Minute zähle, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden