Während der Flucht: Feuerwehr rettet Einbrecher vom Dach

Dieser Einbruch wird im Gefängnis für große Gelächter sorgen.

In Sachsen wollten zwei Männer am ersten Weihnachtsfeiertag in ein Haus einbrechen. Die Anwohner beobachteten dies und wählten gegen 1:30 Uhr den Notruf. Als die Polizei ankam, wollten die Einbrecher fliehen.

Komplize lässt Partner zurück

Die beiden Männer versuchten, über das Dach eines Hauses zu entkommen. Einem der beiden gelang die Flucht unerkannt, der andere saß in der Falle.

Dem 29-jährigen Deutschen gelang es nicht, das Dach zu verlassen. Er hing fest und drohte abzustürzen. Die Polizei rief deshalb die Feuerwehr zu Hilfe. Die Feuerwehr rettete den Einbrecher vom Dach, aber nicht vor der Festnahme.