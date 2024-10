Deutschlehrerin von Flüchtling ermordet

Spaziergänger entdeckten eine Frauenleiche. Ein 37-jähriger Tatverdächtiger aus dem Iran wurde festgenommen.

Deutschland. Am Sonntagnachmittag entdeckten Spaziergänger am Ufer des Neckars in Nürtingen (Baden-Württemberg) eine Frauenleiche. Schnell wurde klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelte. Die Ermittlungen ergaben, dass sich das Opfer und der Täter persönlich kannten. Die getötete 66-Jährige aus Nürtingen (Baden-Württemberg) war Deutschlehrerin. Der Tatverdächtige, ein 37-jähriger Iraner, lebte in einer Flüchtlings-Unterkunft in Oberboihingen und lernte gerade die deutsche Sprache. Auch er wurde von der 66-jährigen Deutschlehrerin unterrichtet, wie "Bild" unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet.

Mord-Motiv ist unklar

Das Motiv für den Mord ist derzeit noch unbekannt. Vermutet wird ein Raubmord, denn das Auto des Mordopfers war tagelang verschwunden und tauchte dann in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft wieder auf. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Laut dem vorläufigen Obduktionsergebnis "starb die Frau eines gewaltsamen Todes". Zeugenangaben und Spuren führten die Ermittler zum Tatverdächtigen. Der Iraner wurde in der Flüchtlings-Unterkunft aufgegriffen. Der 37-Jährige sitzt seit Donnerstag in U-Haft und schweigt zu den Tatvorwürfen.