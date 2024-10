Hamas-Kommandeur getötet: Doppelleben eines UN-Mitarbeiters entlarvt

Die israelische Armee hat bekannt gegeben, dass sie einen Hamas-Kommandeur getötet hat, der für den Überfall auf Südisrael am 7. Oktober 2023 verantwortlich war und gleichzeitig für die UN-Hilfsorganisation im Gazastreifen arbeitete.

Der Kommandeur, Mohammad Abu Itiwi, soll in den brutalen Angriff auf den Kibbutz Re'im verwickelt gewesen sein, nahe des Nova-Musikfestivals, wo hunderte Israelis ermordet wurden.

Itiwi wurde am Mittwoch bei einem israelischen Luftangriff in Gaza getötet. Die IDF erklärte, dass der Hamas-Mitglied seit Juli 2022 für die UNRWA beschäftigt war, also mehr als ein Jahr vor den Angriffen. Israel hat der UNRWA vorgeworfen, dass viele ihrer Mitarbeiter auch Mitglieder von Hamas oder anderen bewaffneten Gruppen sind. Eine Untersuchung ergab, dass die UN im August 12 UNRWA-Mitarbeiter, die möglicherweise in die Angriffe vom 7. Oktober verwickelt waren, entlassen hat.

Doppeltes Leben?

Israel behauptet, dass Itiwi einer von über hundert Personen ist, die gleichzeitig für die UNRWA arbeiteten und für Hamas oder andere militante Gruppen aktiv waren. Der Name Itiwis wurde in einem Schreiben, das die UNRWA im Juli von Israel erhielt, erwähnt. In diesem Schreiben wurde eine Liste von 100 Mitarbeitern angeführt, die angeblich auch Mitglieder bewaffneter Gruppen sind.

Die UNRWA, die Bildung, Gesundheitsversorgung und Hilfe für Millionen von Palästinensern in Gaza, dem Westjordanland, Jordanien, Libanon und Syrien bereitstellt, hat seit Beginn des Krieges in Gaza angespannte Beziehungen zu Israel. Israel hat wiederholt gefordert, die UNRWA aufzulösen. Der israelische Militärsprecher Rear Admiral Daniel Hagari erklärte: "Israel hat dringend Klarstellungen von hochrangigen UN-Beamten und eine Untersuchung über die Beteiligung von UNRWA-Mitarbeitern am Massaker vom 7. Oktober gefordert."