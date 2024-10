Iran bereitet sich auf Vergeltungsschlag Israels vor

Angesichts eines geplanten Vergeltungsschlags Israels arbeitet das iranische Militär laut einem Medienbericht bereits mehrere mögliche Antwortszenarien aus

Sollten die israelischen Streitkräfte den Iran massiv angreifen und beispielsweise auch die Öl- und Atomanlagen des Landes ins Visier nehmen, werde die Reaktion heftig ausfallen, berichtete die US-Zeitung "The New York Times" unter Berufung auf vier iranische Beamte, darunter zwei Mitglieder von Irans Revolutionsgarden.

In einem solchen Fall könnte der Iran bis zu 1.000 ballistische Raketen auf Israel abfeuern, die Angriffe verbündeter Milizen in der Region ausweiten und den Schiffsverkehr im Persischen Golf und der Straße von Hormuz stören. Sollte Israel allerdings nur begrenzte Angriffe auf wenige Militäreinrichtungen und Waffenlager fliegen, würde der Iran möglicherweise auf eine Reaktion verzichten.

Anfang Oktober hatten Irans Revolutionsgarden, die zweite Säule der Streitkräfte neben der regulären Armee, in Vergeltung für gezielte Tötungen und Angriffe auf iranischem Territorium rund 200 ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. Die Regierung in Tel Aviv kündigte daraufhin Vergeltung an. Offen ist, wann und wie Israel gegen den Iran zurückschlagen wird.