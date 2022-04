Diese Viren können neue Pandemie verursachen

Noch ist die Corona-Pandemie nicht zu Ende, dennoch warnen Experten bereits vor neuen Krankheiten.

Sylvie Briand, Direktorin des Global Infectious Hazard Preparedness Teams bei der WHO, sieht eine erhöhte Gefahr bei Arboviren wie etwa Zika, Gelbfieber oder Dengue. „Die nächste Pandemie könnte sehr wahrscheinlich durch ein neues Arbovirus verursacht werden“, so die Expertin. „Wir haben einige Anzeichen dafür, dass das Risiko zunimmt.“ Die Viren werden dabei über Zecken oder Mücken übertragen.

Ausbrüche nehmen zu

Experten wollen neue Strategien entwickeln, wie man zukünftige Pandemien verhindern kann. Gerade bei Corona hätte man auf „die harte Tür erlebt, was es bedeutet, nicht ausreichend vorbereitet zu sein“, so Briand. In den letzten Jahren haben die Ausbrüche von Zika, Dengue oder Chikungunya zugenommen. Laut WHO seien angesichts der "Häufigkeit und des Ausmaßes von Ausbrüchen" von Arboviren, internationale Maßnahmen unerlässlich. Man müsse die vorhandenen Instrumente neu bewerten und gezielter einsetzen.

Als Arboviren bezeichnet bezeichnet man Viren, die durch Arthropoden (Gliederfüßer wie Moskitos, Sandfliegen und Zecken) übertragen werden. Die von ihnen ausgelösten Krankheiten werden als Arbovirosen zusammengefasst. Insgesamt sind etwa 350 verschiedene Arboviren bekannt, davon sind 95 auf den Menschen übertragbar. Darunter fallen etwa Gelbfieber, Dengue, FSME, West-Nil oder Zika.