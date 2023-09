Dieses Bild treibt alle Käufer in den Wahn

Das Porträt eines Mädchens in einem roten Kleid, das für etwa 23 Euro in einem südenglischen Trödelladen verkauft wird, hat ein ungewöhnliches Problem: es wurde mehrfach als "unheimlich" zurückgegeben. Mehrere Käufer haben das Bild gekauft und schnell wieder zurückgebracht, weil sie von der Darstellung des Mädchens verstört waren. Einige sagten, dass die Augen des Mädchens "unheimlich durch den Raum folgen" würden.

Nachdem das Bild zweimal zurückgegeben wurde, klebte der Verkäufer Steve Elledge einen Hinweis darauf: "Möglicherweise verflucht". Trotzdem fand es schnell einen neuen Käufer. Doch auch diese Person brachte es zurück, sichtlich erschrocken. Daraufhin fügte Elledge einen weiteren Zettel hinzu: „Sie ist wieder da! Zweimal verkauft und zweimal zurückgegeben! Bist du mutig genug?“

