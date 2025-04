Dieses Bundesland versagt mit seinen Englisch-Skills

Das Globale Ranking für die Englisch-Skills verschiedenster Länder ist veröffentlicht worden - und dabei stechen bestimmte Bundesländer besonders heraus.

"Can you English please?", bekommt man schon mal öfter auf unseren Straßen zu hören. Dass es eigentlich "Do you speak English?" heißen sollte, dürfte den meisten klar sein. Doch jetzt wurden die Englisch-Kenntnisse beinhart schwarz auf weiß getestet - so schneiden wir ab:

Platz 1 geht an ...

Auf Platz 1 ist ein nordeuropäisches Land - die Niederländer dürfen sich an ihren Englisch-Skills erfreuen. Nach ihnen folgt Norwegen und Singapur. Und dann kommt irgendwann Österreich dran - und zwar auf Platz 9! Gar nicht so schlecht - schließlich fallen wir zwar auf dem letzten Platz - aber trotzdem noch unter der Kategorie "Sehr hoher Kenntnisstand". Diese Ergebnisse veröffentlichte der EF-Infex (English Proficiency Index).

© EF English Proficiency Index

Dieses Bundesland ist das Schlusslicht

Dabei fällt ein Bundesland besonders auf: Mit dem schlechtesten Wert von 556 traut man laut Statistik den Vorarlbergern die geringsten Englisch-Kompetenzen zu. Auf dem vorletzten Platz landet Kärnten. Und die österreichische Stadt, die die besten Werte erzielt, ist überraschenderweise nicht Wien! Es ist Graz, danach folgt die Bundeshauptstadt.