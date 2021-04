Dieses Dorf ist seit 14 Monaten Corona-frei

Was ist das Geheimnis des Virus-Wunders von Lieg?

Deutschland. In Rheinland-Pfalz gibt es eine 400-Einwohner-Dorf in dem es seit 14 Monaten keinen einzigen Corona-Fall gegeben hat. In den Medien wird bereits vom "Wunder von Lieg" gesprochen. Während sich in Deutschland seit Beginn der Pandemie 3,25 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben, wurde im idyllischen Dorf Lieg im Hunsrück-Mittelgebirge seit mehr als einem Jahr kein neuer Fall gemeldet, wie "Deutsche Welle (DW)" berichtet.

Bürgermeister Heinz Zilles (57) beschreibt die Situation gegenüber "DW": "Wir haben ein riesengroßes Glück bislang gehabt, natürlich ist das immer noch eine Momentaufnahme. Vielleicht haben wir auch einen Schutzengel da oben, der sagt, wir lassen dieses Dorf in Ruhe."

Aber war es nur Glück? Der 57-jährige Bürgermeister berichtet von einer "tollen Dorfgemeinschaft" mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die sofort da seien und anpacken würden. "Alle sehen sich als Teil des Teams Lieg und machen mit", so Zilles. So stampfte etwa die Jugend in kurzer Zeit den Einkaufsservice "Jung für Alt" aus dem Boden. Ein Team schaute immer wieder, mit kleinen Präsenten im Gepäck, bei den älteren Menschen vorbei. Die Eltern der Grundschule sammelten Geld für zwei Raumluftfilter.

In Lieg gebe es keinen einzigen Corona-Leugner, versichert Zilles. "Die Menschen halten sich an die Regeln, sind vernünftig und diszipliniert und akzeptieren, dass wir es mit einer weltweiten Pandemie mit einer sehr großen Tragweite zu tun haben", so der Bürgermeister.

Das Dorf hat sich inzwischen eine alte Fußballer-Weisheit zu ihrem Motto gemacht: "Die Null muss stehen" – nur ohne Gegentor kann man das Spiel gewinnen.

Heinz Zilles hat übrigens schon eine Idee, falls die Null von Lieg auch im Spätsommer noch steht und das Happy-End damit perfekt ist. "Wenn wir es tatsächlich schaffen, ohne Corona-Infektionen aus der Pandemie herauszukommen, steigt hier ein riesiges Dorffest", sagt er gegenüber "DW".