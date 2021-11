Diktatoren-Deal: Wie Flüchtlinge nach Belarus kommen

Tausende Flüchtlinge flogen zuletzt nach Minsk (Belarus). Ihr finales Ziel: Europa.

Nahost. 40 Flüge gab es vergangene Woche aus Damaskus (Syrien), Istanbul, Dubai und Bagdad in die Belarus-Hauptstadt. Diktator Lukaschenko lässt die Flüchtlinge weiter Richtung EU schleusen. ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary berichtete über Warteschlangen vorm Airport in Damaskus. Die jungen Männer auf die Frage, wohin sie fliegen: „Minsk“. Irakische Reisebüros bieten die Flüge von Damaskus, Dubai, Erbil und Istanbul an. Ein Visum für Weißrussland wird innerhalb von drei Tagen ausgestellt: „Von dort gelangen sie sicher in die EU“, wird versprochen. Geflogen wird mit der weißrusssichen Airline Belavia, der russischen Aeroflot sowie Turkish Airlines, die allein gestern drei Flüge von Istanbul nach Misk anbot. Turkish Airlines dementierte inzwischen, das man gezielt Flüchtlingbe aus der Türkei nach Belarus fliegt.