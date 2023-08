Donald Trump: Ganze Welt wundert sich über sein Gewicht

Letzten Donnerstag erschien Trump vor Gericht in Fulton County. In der Anklageschrift werden Trump und 18 Mitangeklagte beschuldigt, versucht zu haben, die Wahlergebnisse für das Jahr 2020 in Georgia zu fälschen.

Donald Trump ist laut den Gefängnisunterlagen von Fulton County 1,90 m groß und wiegt 97 Kilogramm. Diese Bekanntgabe hat in den sozialen Medien für Aufregung gesorgt, da sie mit mehreren berühmten Persönlichkeiten übereinstimmt, die eine ganz andere Statur haben als der ehemalige Präsident, darunter der legendäre Boxer Muhammad Ali.

Schwere Vorwürfe

Besonders brisant: Trump, der aktuell rund 97 Kilo wiegen soll, hatte 2019 noch ein Gewicht von mehr als 100 Kilogramm. Der Ex-US-Präsident hat in den letzten Jahren also einige Kilos abgenommen.



Auch der Vergleich mit Sport und Filmlegenden wird gezogen. So war Muhammad Ali, einer der größten Profiboxer der Welt, ebenfalls 1,90cm groß und wog 97 Kilogramm, als er 1971 im Madison Square Garden gegen Joe Frazier kämpfte. Doch auch Filmgrößen der Neuzeit haben die gleichen Maße wie Donald Trump. Chris Hemsworth, der in Marvels Superheldenfilm Thor aus dem Jahr 2011 verkörperte, erzählte der TODAY-Show 2013 in einem Interview, dass er während der Dreharbeiten zu dem Film etwa 97 Kilogramm wog. Er ist ebenfalls 1,90cm.