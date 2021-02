Dramatischer Autounfall! Golflegende Tiger Woods im Spital

Schocknachricht aus den USA.

Golfstar Tiger Woods ist in einen dramatischen Autounfall verwickelt worden. In der Nähe von Los Angeles, in Rancho Palos Verdes überschlug sich das Auto des Golfprofis und kam vom Fahrbahnrand ab. Woods erlitt Verletzungen, deren ganzes Ausmaß derzeit noch nicht bekannt ist. Er musste von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungssatz aus dem Auto herausgeschnitten werden, wie das Sheriff-Department des L.A County auf Twitter bestätigte.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

Mehrere Verletzungen

Berichten zufolge wurde Tiger Woods in ein nahegelegenes Spital in Kalifornien gebracht, wo er erstversorgt. Er soll multiple Verletzungen am Bein davongetragen haben. Der Agent von Woods, Mark Steinberg, offenbarte dem amerikanischen Magazin "Golf Digest", dass sich der Golfprofi einer Operation unterziehen musste. Steinberg dankte außerdem der Öffentlichkeit für "die Unterstützung und Wahrung der Privatsphäre"

Unfallhergang unklar

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar, zum Unfallhergang wird derzeit ermittelt. Außer dem 45-jährigen Golfstar, der das Auto lenkte, sollen sich im Wagen keine weiteren Personen befunden haben.

Statement von Profigolfer-Kollege

Als Reporter Justin Thomas, Freund und Profi-Kollege des Golf-Giganten, auf Tiger Woods Zustand ansprachen, kämpfte dieser mit den Tränen: "Es tut weh, einen seiner engsten Freunde in einen Autounfall verwickelt zu sehen. Ich mache mir einfach Sorgen um seine Kinder. Ich bin sicher, sie quälen sich."

Justin Thomas holds back tears when asked about Tiger Woods’ accident. Says he’s worried for his kids. Tough to watch. pic.twitter.com/iz6ZUbRV8Y — By The Flagstick (@ByTheFlagstick) February 23, 2021

