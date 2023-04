Drei Schwächen von Chinas Taiwan-Manöver

Ist Chinas Manöver zur Eroberung Taiwans also doch mehr Schein als Sein? Zumindest deutet aktuell einiges daraufhin.

Zuletzt sorgte Chinas Manöver vor der Küste Taiwans Anfang April für weltweite Anspannung. Warum entschieden sie sich dafür? Experten äußerten zuletzt ihre Vermutung des Übungsmanövers: Extreme Bombenangriffe auf Taiwan, denen im Ernstfall eine Invasion des kleinen Inselstaates folgen würde.

So soll China nach eigenen Angaben für sein Manöver 70 Kampfflugzeuge und elf Kriegsschiffe genutzt haben. Klar, schließlich beweist China damit vor allem eines: Stärke!

Doch jetzt die Wende. Denn zuletzt wurde eines deutlich: Chinas Manöver offenbart vor allem mehr Schwächen als Stärken- vor allem aufseiten der chinesischen Luftwaffe.

Die taiwanesische Denkfabrik „NPF“ analysierte zuletzt das dreitägige Manöver der chinesischen Luftwaffe. Das Ergebnis schockiert. Obwohl das mit 293 simulierten Feindflügen an drei Tagen das größte Manöver aller Zeiten war, war es dabei militärstrategisch und technisch nur wenig ausgegoren.



Der Wissenschaftler Chieh Chung vom Think Tank berichtet nun in der taiwanesische „Taipei Times“ über Chinas drei größten Schwächen.

Keine Nachteinsätze geprobt:

Zwar gilt Chinas Manöver mit knapp 300 Einsatzfahrzeugen als das bislang größte, jedoch folg China nicht einmal in der Nacht. Das soll ein Zeichen dafür sein, dass es dem Regime in Peking an der technischen Umsetzung dieser weitaus anspruchsvolleren Flüge mangelt.

Schlechte Flugkoordination

Obwohl China seine Land-Basen als auch seine Flugzeugträger Shangdong nutzte, erfolgten aber die 19 Feindflüge vom Flugzeugträger östlich von Taiwan am 9. April und am zweiten Tag des Manövers nur 25 chinesische Angriffsflüge.

Kaum Drohnen-Einsätze

Besonders im Fokus standen dabei die auffallend wenigen Drohnen-Einsätze während des dreitägigen Manövers. Obwohl China seit Jahren auf unbemannte Luftfahrzeuge setzt, flogen lediglich sechs von fast 300 Luftwaffen mit Drohnen.

Alles nur ein Täuschungsmanöver?

Alles in allem zeigten die drei identifizierten Schwächen, dass „das chinesische Militär ernsthafte Schwierigkeiten hat oder versucht, seine Gegner zu täuschen“, so der taiwanesische Experte im Gespräch mit Journalisten.