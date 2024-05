Drei Tote: Flugzeug "in der Luft auseinandergebrochen"

Bei einem Flugzeugabsturz in Tennessee sind drei Menschen ums Leben gekommen. Es scheint, als wäre das Flugzeug in der Luft auseinandergebrochen.

Bei einem Flugzeugunglück im US-Staat Tennessee sind am Mittwoch drei Menschen ums Leben gekommen. "Es sieht danach aus, dass das Flugzeug in der Luft auseinandergebrochen ist", sagte Polizeisprecher Mark Elrod vom Sheriffbüro des Williamson County. Demnach waren drei Insassen an Bord der Maschine, nach Angaben der US-Transportsicherheitsbehörde eine Beech V35. Die Unglücksursache war laut Polizei unklar.

Rettungskräften, die nahe Franklin südlich von Tennessees Hauptstadt Nashville am mutmaßlichen Absturzort eintrafen, sei schnell klar gewesen, dass es sich nicht um einen Rettungseinsatz, sondern um eine Such- und Bergungsaktion handle, zitierte ihn der örtliche Sender Fox17. Ein erster Notruf war US-Medien zufolge um die Mittagszeit wegen eines Explosionsgeräuschs und gefundener Flugzeugteile eingegangen.

Absturz: Flugzeugtrümmer in der Umgebung zerstreut

Das Flugzeug war in Baton Rouge im Bundesstaat Louisiana gestartet und auf dem Weg nach Louisville in Kentucky. Die Einsatzkräfte sperrten mehrere Straßen, da die Trümmer weit in der Umgebung verstreut waren - mehrere Anrainer meldeten der Polizei Wrackteile, die sie auf ihren Grundstücken gefunden hätten. Beschädigt wurde weiter nichts.