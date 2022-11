Drohnen-Angriff auf Öl-Tanker vor Oman

Der Öl-Tanker „Pacific Zircon“ gehört dem usraelischen Milliardär Idan Ofer

Ein Öltanker ist vor der Küste Omans nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP mit einer Drohne angegriffen worden. Die Drohne sei explodiert, berichtete die US-Agentur am Mittwoch unter Berufung auf einen hochrangigen Militär. Die Fünfte US-Flotte beobachte den Vorfall, sagte Kommandant Timothy Hawkins der Nachrichtenagentur Reuters.

Nach dem AP-Bericht handelt es sich bei dem angegriffenen Tanker um ein unter liberianischen Flagge fahrendes Schiff der Reederei Eastern Pacific Shipping mit Sitz in Singapur, die letztendlich dem israelischen Milliardär Idan Ofer gehöre. Der Golf von Oman schließt an den Persischen Golf an. Durch diese Meere führen die wichtigsten Schifffahrtsrouten für die weltweite Ölversorgung.