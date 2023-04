Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen in Baden-Württemberg

Nach Schüssen im baden-württembergischen Asperg ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen

Ein weiterer 18 Jahre alter Mann erlitt in der Nacht auf Samstag schwere Verletzungen, wie die Polizei in Ludwigsburg am frühen Samstagmorgen mitteilte. Nachdem Zeugen Schüsse gemeldet hatten, fand die Polizei den leblosen 18-Jährigen sowie den Schwerverletzten auf einem Schotterparkplatz. Die Polizei fahndete weiträumig und unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

Die Umstände der Tat seien bisher unklar, hieß es. Polizei und Rettungsdienst waren in der Nacht zu einem Großeinsatz ausgerückt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat und möglichen geflüchteten Fahrzeugen geben können.