Ekel-Alarm auf Condor-Flug

Am Flughafen Frankfurt herrschte am Donnerstag Ekel-Alarm. 70 Passagieren wurde schlecht. Sogar die Rettung musste mit einem Großaufgebot einschreiten.

In einem Condor-Flieger auf dem Weg von Mauritius nach Frankfurt klagten 70 von 94 Passagiere plötzlich über starke Übelkeit.

Großaufgebot der Rettung

Nach der Landung musste ein Großaufgebot der Rettung die Passagiere versorgen. Sogar zusätzliche Einsatzkräfte aus dem Umkreis kamen noch hinzu, um den Ekel-Alarm zu bewältigen.

Crew blieb verschont

Die Crew des Fliegers blieb hingegen verschont. Eine Condor-Sprecherin klärt auf: "Nach sorgfältiger Prüfung der Gesamtsituation wurde der Flug fortgesetzt. Das Flugzeug landete sicher in Frankfurt, wo medizinisches Fachpersonal zur Betreuung der betroffenen Gäste bereitstand.“

Warum wurde den Passagieren schlecht?

Doch warum wurde fast allen Passagieren plötzlich so schlecht? Die Fluggesellschaft will sich an den Spekulationen nicht beteiligen und verweist darauf, dass die Untersuchungen laufen. Der Ekel-Alarm bleibt also vorerst ungeklärt.