Elefant bricht aus Zirkus aus und sorgt für Verkehrs-Chaos

Ein Elefant sorgt für Aufsehen in Montana, USA, als er aus einem Zirkus ausbüxt und durch eine Kleinstadt streift.

In der beschaulichen Kleinstadt Butte im US-Bundesstaat Montana herrschte gestern unerwartet Aufregung: Ein Elefant, Teil des "Jordan World Circus", machte sich unerlaubt selbstständig und verursachte damit einiges an Verkehrs-Chaos.

Elefant sorgt für Verkehrs-Chaos

Der "Jordan World Circus" ist derzeit in Butte zu Gast. Als die Zirkuskarawane gestern in der Stadt mit 34.000 Einwohnern ankam, nahm der Tag eine unerwartete Wendung: Ein Elefant geriet in Panik und suchte das Weite, nachdem er sich vor einem Auto erschreckt hatte.

Unerwartete Flucht

Wie berichtet wird, brach der über 40 Jahre alte Elefant am Nachmittag aus dem Zirkus aus und durchstreifte die Straßen von Butte. Selbst eine stark befahrene Hauptstraße hielt den Dickhäuter nicht auf, und es entstand kurzzeitig Verkehrs-Chaos. Zahlreiche Videos des Vorfalls kursieren nun im Netz, die die ungewöhnliche Szene zeigen, wie der Elefant gelassen über Straßen und Parkplätze wanderte:

????#BREAKING: A circus elephant has gotten loose after escaping from its circus tent

⁰????#Butte | #Montana



Watch as Law enforcement and other authorities shutdown the streets after a A Circus elephant was running loose in the streets stopping traffic while a handler ran after it… pic.twitter.com/9jz2Pd7U6V — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 16, 2024

"Der Zirkus ist natürlich sehr professionell", versichert der Manager Bill Melvin des Zirkusses gegenüber der Lokalzeitung. "Wir haben einen professionellen Trainer. Er war wirklich ruhig und das Tier war ruhig und so kamen sie sofort zurück."

Die Situation sei "nicht annähernd so dramatisch" gewesen, "wie man denken würde", sagte Melvin weiter.

Schnelle Rückkehr

Nach nur etwa hundert Metern wurde der Elefant eingefangen und zurück zum Zirkus gebracht. Der Vorfall dauerte weniger als eine halbe Stunde, und es kam glücklicherweise zu keinen Verletzungen.

I did not have receiving a video from son of an elephant crossing the street in Butte Montana on my bingo card today… pic.twitter.com/zzIONGTEDN — Dan Pearse (@fbpearse) April 16, 2024

Wiederholungstäter

Laut einem Bericht von NBC Montana, sei jener Elefant wohl schon zweimal zuvor erfolgreich aus dem Zirkus geflohen. Der TV-Sender sprach mit "People for the Ethical Treatment of Animals", einer Tierschutzorganisation, die davon ausgeht, dass es sich bei dem Dickhäuter um ein Tier mit dem Namen Viola handelt, welches bereits 2010 und 2014 aus dem Zirkus entkam.