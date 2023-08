"Elendig verreckt": Bergsteiger lassen Helfer zum Sterben zurück

Ende Juli versuchten hunderte Bergsteiger, den zweithöchsten Berg der Welt – den K2- zu besteigen. Am 27. Juli spielten sich dann dramatische Szenen ab. Während sich dutzende Bergsteiger Richtung Schlüsselstelle "Flaschenhals" drängten, gingen zwei Lawinen ab. Ein pakistanischer Hochträger stürzte abstürzte und kam zu Tode.

Der Kameramann Philip Flämig berichtet gegenüber dem Standard nun, welche skandaläsen Szenen sich am K2 abspielten. Wie Augenzeugen bestätigten, war der Hochträger Mohammad Hassan in der Nacht abgestürzt und hing kopfüber mit entblößten Beinen in einem Fixseil. Nach dem Unfall wurde ein neues Seil fixiert, damit die Bergsteiger weitergehen konnten, während Hassan darunter festhing. Erst nach 45 Minuten wurde der Parkistani hochgezogen, ins Tal brachte man ihn aber gar nicht mehr.

Climbers crossing the most dangerous part of K2; The Bottleneck & the laying man in black & yellow dawn suit is reportedly Muhammad Hassan from Tissar Skardu, who died there and 130 climbers crossed over his body on ascent & descent.

