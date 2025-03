Elon Musk bringt erste deutsche Frau ins All

Am Dienstag startet die "Fram2"-Mission von SpaceX – eine historische Premiere in der privaten Raumfahrt. Erstmals wird eine bemannte Mission die Erde über die Polarregionen umkreisen.Mit Rabea Rogge wird erstmals eine deutsche Frau ins All fliegen.

Ein Flug über die Pole – eine Premiere Die Crew reist in der "Crew Dragon"-Kapsel von SpaceX vom Nord- zum Südpol – in nur 46 Minuten. Drei bis fünf Tage dauert die Mission, mit einzigartigen Blicken auf die Polarregionen. Hommage an die Polarforschung Der Name "Fram2" erinnert an das berühmte norwegische Polarschiff "Fram", das im 19. und 20. Jahrhundert Expeditionen leitete. Wissenschaft im Fokus Während der Mission werden 22 Experimente durchgeführt, darunter: Untersuchung ungewöhnlicher Lichtemissionen.

Erste Röntgenbilder von Menschen im All.

Pilzzüchtungen in Mikrogravitation.

Studien zur hormonellen Gesundheit von Frauen – ein Forschungsschwerpunkt, den Rabea Rogge selbst aktiv begleitet.

Ein Radiowettbewerb für Studierende. Nach der Rückkehr sollen die Astronauten eigenständig die Kapsel verlassen – ein Experiment zur Anpassung an die Schwerkraft. © SpaceX × Wer ist an Bord? Die Crew besteht aus Rabea Rogge, Eric Philips, Chun Wang und Jannicke Mikkelsen – alle bestens für die Mission vorbereitet. Besonders Rabea Rogge (links im Bild), die als erste deutsche Frau im All Geschichte schreibt, steht dabei im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ihr Weg könnte künftigen Generationen von Astronautinnen neue Möglichkeiten eröffnen. Wie kann man den Start verfolgen? Der Start erfolgt mit einer Falcon-9-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida. Geplant ist der Start am Dienstag um 3:46 Uhr deutscher Zeit. SpaceX überträgt das Ereignis live auf "X" und in der "X TV"-App. Ein teures Abenteuer Die Kosten pro Sitzplatz in der "Crew Dragon"-Kapsel werden auf rund 55 Millionen Dollar geschätzt. Wer genau die Mission finanziert, bleibt unklar – private Raumfahrt bleibt jedoch eine kostspielige Angelegenheit. "Fram2" könnte die Raumfahrt revolutionieren – mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und technischen Innovationen. Besonders aber könnte Rabea Rogges Reise als Inspiration für viele Frauen weltweit dienen. Die nächsten Tage werden zeigen, welchen Einfluss diese Mission auf künftige Expeditionen hat.