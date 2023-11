Musk: Europa steuert auf einen Bürgerkrieg zu

Elon Musk sorgt mit einem Tweet für Aufregung. Der 52-Jährige teilte auf X ein Video von Ausschreitungen in London und schrieb dazu: „Europa scheint auf einen Bürgerkrieg zuzusteuern.“

Das Video zeigt dabei eine Prügelei - offenbar zwischen Einheimischen und Migranten in der englischen Hauptstadt.

Europe appears to be headed for civil war