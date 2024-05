Eltern hatten Hoffnung aufgegeben: Hirntoter Junge wacht wieder auf

Die Eltern hatten die Hoffnung schon aufgegeben, dass Levi noch einmal aufwachen wird. Doch der dreijährige Junge wollte noch nicht sterben.

Sie hatten die Hoffnung schon aufgegeben, wollten die Maschinen abschalten. Doch dann geschah das Wunder, mit dem keiner gerechnet hatte: Drei Tage, nachdem der dreijährige Levi in einen Fluss stürzte, wiederbelebt werden musste und für Hirntot erklärt wurde, sei er plötzlich wieder aufgewacht. Das teilte seine Mutter auf Facebook nun mit.

Levi war beim Spielen mit seinem Spielzeugtraktor in einen Fluss bei der Ortschaft Milford im US-Staat Utah gestürzt. Ersthelfer leiteten lebensrettende Maßnahmen ein, der Rettungsdienst brauchte fast eine Stunde, um Levi wiederzubeleben. Dann wurde der Sohn des in den USA bekannten Rodeo-Stars Spencer Wright in das Spital von Salt Lake City gebracht. Die Ärzte erklärten Levi nach mehreren Untersuchungen für hirntot, sein Gehirn sei zu lange ohne Sauerstoff gewesen.

Hirnaktivität bei Dino-Geräuschen

"Es gibt kein Zurück mehr. Wir können nicht egoistisch sein und das tagelang hinauszögern, das hat er nicht verdient. In Kürze werden wir die lebenserhaltenden Maßnahmen abbrechen und ihn bis zu seinem letzten Atemzug auf Erden festhalten", schrieb seine Mutter Kallie Wright am Mittwoch auf ihrem Facebook-Kanal.

Doch dazu kam es nicht. Denn auf Anraten eines jungen Arztes warteten die Eltern doch noch einige Tage mit dem Abbruch der lebensverlängernden Maßnahmen. Der Arzt hatte auf dem Monitor, der Levis Hirnaktivität misst, Aktivitäten erkannt: beim Vorspielen von Dinosauriergeräuschen aus seinem Lieblingsbuch und als seine Mutter ihn küsste. Am Tag darauf geschah dann das Unfassbare: Levi wachte auf. "Er wurde etwas wild, also mussten wir ihn wieder beruhigen", so seine Mutter.