Endlich: Heute kommen die letzten Hamas-Geiseln frei

Die radikalislamische Hamas hat für Montag die Freilassung aller im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln angekündigt.

Die Übergabe wird nach israelischen Regierungsangaben am "frühen" Morgen erwartet. Israelischen Medienberichten zufolge soll sie um 8.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr MEZ) beginnen. Sie soll im Netzarim-Korridor starten und um 10.00 Uhr Ortszeit in Khan Younis fortgesetzt werden. US-Präsident Donald Trump sagte vor seinem Abflug nach Israel: "Der Krieg ist vorbei."

Nach Angaben von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sind 20 beim Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 verschleppte Geiseln noch am Leben, weitere 27 sind tot. Im Gegenzug sollen fast 2.000 inhaftierte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freikommen. Nach eigenen Angaben geht die israelische Armee davon aus, dass nicht alle toten Hamas-Geiseln am Montag nach Israel zurückgebracht werden. "Leider erwarten wir, dass nicht alle verstorbenen Geiseln morgen zurückkehren werden", sagte ein ranghoher Armeevertreter Sonntagabend zu Journalisten.

Israels Regierungssprecherin Shosh Bedrosian hatte zuvor erklärt, dass ein internationales Gremium eingerichtet werde, um die sterblichen Überreste der Geiseln im Gazastreifen ausfindig zu machen, die im Rahmen des Austauschs am Montag nicht an Israel übergeben werden.

Trump: "Alle jubeln"

US-Präsident Trump brach am Sonntagnachmittag (Ortszeit) nach Israel auf, wo er am Montag mit Angehörigen der Geiseln zusammentreffen und eine Rede im Parlament (Knesset) halten wollte. Bevor er das Regierungsflugzeug in Washington bestieg, sagte er zum Verhandlungserfolg: "Alle jubeln gleichzeitig. Das ist noch nie zuvor passiert. Normalerweise jubelt nur einer, während der andere das Gegenteil tut." Dies sei das erste Mal, dass alle begeistert seien. Trump ergänzte, es sei ihm eine Ehre, involviert zu sein - man werde eine "großartige Zeit" haben. "Es wird etwas sein, das es so noch nie gegeben hat."

Trump kündigte an, dass der geplante "Friedensrat" für Gaza rasch eingesetzt werden soll. "Es wird gut werden", sagte er zu den Friedensaussichten für den Küstenstreifen. Der Krieg sei vorbei, der Waffenstillstand werde halten. Zum Zustand des Gazastreifens sagte er: "Es ist wie ein Abrissgelände."

Gipfeltreffen in Ägypten

Ebenfalls am Montag soll ein Nahost-Gipfeltreffen in Ägypten stattfinden. Daran nehmen neben US-Präsident Trump auch mehrere arabische und europäische Staats- und Regierungschefs teil. Auch der indonesische Präsident Prabowo Subianto will anreisen. Bei dem Gipfel in Sharm el-Sheikh soll nach Angaben der ägyptischen Regierung ein Dokument "zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen" unterzeichnet werden.

Die Vermittlerländer USA, Ägypten und Katar wollen nach Angaben aus Diplomatenkreisen Garantien für die Einhaltung des Gaza-Abkommens abgeben. Ein entsprechendes Dokument solle in Sharm el-Sheikh "von den USA, Ägypten, Katar und wahrscheinlich der Türkei" unterzeichnet werden, erfuhr AFP Sonntagabend aus einer diplomatischen Quelle. Die ägyptische Regierung hatte zuvor erklärt, dass bei dem Gipfel ein Dokument "zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen" unterzeichnet werde.

Trump ließ durchblicken, dass es bei der Konferenz in Sharm-el-Sheikh auch um Personalia gehen könnte. Er wolle herausfinden, ob der britische Ex-Premier Tony Blair "bei allen beliebt" sei, sagte Trump an Bord von Air Force One mit Blick auf seinen Wunschkandidaten als Vorsitzenden des Gaza-Friedensrates. "Ich mochte Tony immer, aber ich möchte herausfinden, ob er für alle eine akzeptable Wahl ist."

Starmer wird Konferenz zur Zukunft des Gazastreifens ankündigen

Der Unterzeichnung sollen mehrere Wiederaufbaukonferenzen folgen. So wollen Deutschland und Ägypten eine solche Konferenz organisieren. Auch der britische Premier Keir Starmer wird nach Angaben seines Büros eine Konferenz zur Zukunft des Gazastreifens ankündigen. Das Vereinigte Königreich werde eine führende Rolle in der nächsten Phase des von US-Präsident Donald Trump vermittelten Friedensplans spielen, das werde Starmer darlegen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Demnach soll bei einer mehrtägigen Konferenz in Großbritannien darüber beraten werden, wie der Gazastreifen sich wieder erholen und wieder aufgebaut werden kann. Es solle auch darum gehen, der Palästinensische Autonomiebehörde (PA) bei Reformen zu helfen, damit sie Gazas Wiederaufbau unterstützen könne.