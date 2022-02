Am Montag eskalierte der Ukraine-Konflikt. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten des Landes angeordnet. Die Einheiten sollen in den kurz zuvor von ihm als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" für "Frieden" sorgen. Die Separatisten hatten Putin zuvor um die Anerkennung gebeten.

Ein Detail passt allerdings nicht zum Drehbuch des Kreml. Als die Sitzung des russischen Sicherheitsrats am Montag scheinbar „LIVE“ im Fernsehen übertragen wurde, vergaß Verteidigungsminister Sergei Schoigu, seine Armbanduhr abzunehmen. Diese zeigte 12:45 Uhr an – die „LIVE-Ausstrahlung“ begann aber erst 5 Stunden später. Putin selbst hatte seine Uhr abgenommen.

Damit hat der russische Präsident die Separatisten-Gebiete offenbar bereits anerkannt, ehe diese Moskau offiziell darum baten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte inzwischen, dass die Übertragung des Sicherheitsrats aus Sicherheitsgründen aufgezeichnet wurde.

The funny part is all Putin's pageantry around whether to recognize the separatist republics...already happened. Shoigu's watch seemed to read 12:45pm when we saw him on TV a few minutes ago @tvrain @meduzaproject pic.twitter.com/KhFO1QOebm