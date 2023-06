"Er ist erledigt": Donald Trump heute vor Gericht

Es geht um Geheimakten, die er illegal zuhause versteckte.

Es wird der schwerste Tag im Leben von Donald Trump: Heute muss sich der Ex-Präsident einer wuchtigen Bundesanklage in Miami (Florida) stellen. Ihm droht eine lange Haftstrafe. Und das Ende seiner Träume von einer Rückkehr ins Oval Office. Die Aktenaffäre bringt den Kandidaten an den Abgrund. Bei einer Verurteilung würden ihm bei 37 Anklagepunkte insgesamt 110 Jahre Haft drohen.

Hexenjagd. Nach außen hin poltert Trump gegen die "Hexenjagd". Doch hinter den Kulissen suche er nach einem "Retter", einem Brutalo-Anwalt ähnlich seinem früheren Mentor Roy Cohn, so Insider. Die 47-Seiten-Klage hat es in sich: Trump wird vorgeworfen, Topsecret-Akten seiner Präsidentschaft in seinem Anwesen illegal auf bewahrt zu haben (sogar in der Dusche). Er habe die Herausgabe verweigert und seine Anwälte zum Lügen angestiftet. Ex-Justizminister Bill Barr: "Wenn da nur die Hälfte stimmt, ist er erledigt." Der Sicherheitsaufwand für den Prozess ist gigantisch: Es werden Demos von Fans und Gegnern erwartet. (bah)