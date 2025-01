Erdbeben erschüttert Provinz Udine

Ein Erdbeben der Stärke 3,6 ist am Freitag um 2.42 Uhr in der Provinz Udine in Kärntens Nachbarregion Friau Julisch Venetien registriert worden.

Nach Angaben von Italiens nationalem Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) lag das Epizentrum drei Kilometer von der Gemeinde Ampezzo entfernt. Es gab vorerst keine Berichte über Personen- oder Sachschäden. Bei der Polizei und den Rettungsdiensten gingen zahlreiche Anrufe besorgter Anrainer ein, wie lokale Medien berichteten. Bei einigen Bewohnern der Region ist noch die Erinnerung an das Beben von 1976 lebendig, bei dem rund 1.000 Menschen starben und Zehntausende obdachlos wurden.