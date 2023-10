Erneut Raketenalarm in Tel Aviv: Explosionen hörbar

In Tel Aviv und im Zentrum des Landes hat es am Sonntagabend wieder Raketenalarm gegeben.

Über der Küstenmetropole waren Explosionen zu hören. Bereits am Nachmittag war dort Raketenalarm ausgelöst worden. Hunderte von Terroristen waren am Samstag vor einer Woche im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in einem Überraschungsangriff über die Grenze nach Israel gekommen und hatten dort ein Blutbad angerichtet. Israel greift seither Ziele im Gazastreifen an.

Militante Palästinenser haben nach Armeeangaben bisher mehr als 6.000 Raketen auf Israel abgefeuert. Auch aus dem Libanon und Syrien gab es in den vergangenen Tagen Raketenbeschuss, was die Furcht vor einer Ausbreitung des Konflikts nährte.