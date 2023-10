Außenministerium spricht partielle Reisewarnung für Israel aus

Angesichts der weiteren Verschärfung der Lage in Israel hat das Außenministerium am späten Samstagabend eine partielle Reisewarnung für Israel ausgesprochen.

Die Sicherheitsstufe für Israel werde von 4 „hohes Sicherheitsrisiko“ auf 5 „partielle Reisewarnung“ erhöht, verlautbarte das Außenministerium in einer Aussendung. Die Reisewarnung gelte für die Gebiete rund um den Gazastreifen sowie entlang der israelischen Grenze zum Libanon und zu Syrien.

Militärisches Sperrgebiet

Vor allen Reisen in die betroffenen Gebiete wird ausdrücklich gewarnt. Die Areale rund um den Gazastreifen und entlang der Grenze zum Libanon wurden von den israelischen Behörden evakuiert und sind als militärisches Sperrgebiet zu betrachten.

Österreichern in Israel wird dringend empfohlen den Anweisungen der israelischen Behörden Folge zu leisten, die Nachrichten zu verfolgen und, wenn noch nicht erfolgt, sich bei der Botschaft in Tel Aviv zu melden bzw. sich beim Außenministerium zu reiseregistrieren: https://auslandsregistrierung.bmeia.gv.at/

In Notfällen ist die Österreichische Botschaft in Tel Aviv unter +972 547 921 892 und die Notfallsnummer des Außenministeriums in Wien unter +43 1 90 115-4411 rund um die Uhr erreichbar.