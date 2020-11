Erster britischer Corona-Patient stirbt mit nur 26 Jahren

Connor Reed ist bereits im November 2019 in Wuhan an einem bis dahin völlig unbekannten Virus erkrankt. Nun ist der Brite im Alter von nur 26 Jahren gestorben.

Als Connor Reed als Austauschstudent im November 2019 in chinesischen Wuhan erkrankte, glaube er zunächst an eine Grippe. Wenig später musste sich der Brite aber ins Krankenhaus einliefern lassen. Connor hatte sich mit dem Coronavirus infiziert und gilt als erster britischer Corona-Patient.

"Nie von Corona erholt"

Die Krankheit hat der junge Student nach einigen Wochen besiegt, an der Pandemie litt er aber weiter. Wie seine Mutter Hayley der „Sun“ schildert, litt Coonor vor allem an den Folgen des Lockdwons. „Er hat mehr Lockdowns erlebt als jeder andere, den wir jemals gekannt haben“. So musste der Student unter anderem in Wuhan 16 Wochen lang zuhause bleiben.

Im Herbst kehrte Connor nach Wales zurück, wo er nun in seiner Studentenwohnung tot aufgefunden wurde. Die Behörden sprechen von einem „tragischen Unfall“ – nähere Umstände sind aber nicht bekannt.